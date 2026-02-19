Nijerya’da Yasadışı Madende Patlama: 37 Ölü

Batı Afrika’daki Nijerya’nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde yasadışı faaliyet gösteren bir madende patlama yaşandığı bildirildi. Patlamanın, yaşları 20 ile 35 arasında bulunan madencilerin tünellerde çalıştığı esnada meydana geldiği, bu süreçte zehirli gazın etkisi altında kaldıkları ifade ediliyor.

37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre patlama sonucunda 37 kişinin yaşamını yitirdiği, pek çok kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların, mesai arkadaşları ve saha personeli tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarının ardından yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildiği kaydedildi. Yerel kaynaklar, madencilerin karbonmonoksit gazına maruz kalmış olabileceğini ileri sürüyor.