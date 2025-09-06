Nijerya İle Ruanda Maç Yaptı

NİJERYA VE RUANDA MAÇINDA OLAYLAR

Afrika Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden Nijerya ile Ruanda arasında gerçekleşen karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, ilk 11’de görev aldı. Maçın 36. dakikasında, rakibinin yaptığı faul sonrası ceza sahası çizgisinin sağında acı içinde yere düşen Osimhen, sakatlık yaşadı.

VICTOR OSIMHEN’İN SAKATLIĞI

Yaşanan sıkıntının ardından, Victor Osimhen oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun durumu, maç sonrası yapılan değerlendirmelerde dikkat çekti. Osimhen’in yaşadığı sakatlık, Nijerya’nın gelecekteki maçlarını da etkileyebilir.