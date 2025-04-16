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Nilsu, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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KAZA DETAYLARI

Kaza, önceki akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde, Doğukent Caddesi’nde gerçekleşti. Markette görevli İbrahim Enes Bulut, iş çıkışı kız arkadaşı Nilsu Öztürk ile motosiklete bindi. Kaygan yolda kontrolü kaybeden motosiklet, bariyerlere çarptı. İbrahim Enes Bulut ve Nilsu Öztürk, bir hayli savruldu.

SAĞLIK GÜVENLİĞİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Bulut ise hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Nilsu Öztürk’ün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve ailesi tarafından teslim alındı. Öztürk için Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazda, Nilsu Öztürk’ün anne ve babası güçlükle ayakta durdu. Cenaze, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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