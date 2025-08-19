Nilüfer Barajı Kurudu: Bursa’nın 35 Su Kaldı

BURSA SU İHTİYACINI KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan biri olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Diğer baraj olan Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranının ise yalnızca yüzde 19 seviyesinde kaldığı ve şehirde 35 günlük suyun bulunduğu bildirildi.

ÇINARCIK BARAJI’NDAN SU AKTARIMI BAŞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül itibariyle yeni inşa edilen Çınarcık Barajı’ndan Doburca’daki tesise günde 110 bin metreküp su aktaracaklarını duyurdu. Bunun için vananın açılışını Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Bozbey, su tasarrufuna yönelik bir çağrıda bulunarak, “Kesinti olmaması için çalışıyoruz. Ancak suyu da tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

KRİZ PLANLARI HAZIRLANIYOR

Çınarcık Barajı ile ilgili kriz planlarını yıl başından itibaren takip ettiklerini ve barajın daha erken devreye alındığını ifade eden Bozbey, “2025 yılı yaz sezonunun iyi geçmeyeceğini, sıcaklıkların yükseleceğini tahmin etmiştik. Bu nedenle bypass hattı çalışmalarına başladık. Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bu hatla su kesintisi olmaksızın çözüm üreteceğiz. Güzel Bursalılardan bir müddet daha tasarruf yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.