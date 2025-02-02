Nintendo Switch 2 Ne Zaman Çıkacak?

YENİ NINTENDO SWITCH 2 TANITIMI YAPILDI

Nintendo Switch 2 için yakın zamanda bir tanıtım videosu yayınlandı. Bu video sayesinde konsolun tarzı hakkında bilgi edinmiş olduk. Cihazın tasarımı tam olarak beklentileri karşılayamamış olsa da, oyun sektöründe heyecan yaratmayı başardı.

KONSOLUN SATIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Nintendo, Nisan ayında gerçekleştireceği etkinlikte konsolun özelliklerini ve en önemlisi hangi oyunlarla birlikte piyasaya sürüleceğini açıklayacak. Bu gelişme, konsolun çıkış tarihinin de belirlenmesini sağlayacak. Japonya merkezli bir habere göre Nintendo Switch 2, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Tüm hazırlıkların tamamlandığı biliniyor, ancak Nintendo, birinci parti çıkış oyunları olmadan Switch 2’yi piyasaya sürmek istemiyor.

BİRİNCİ PARTİ OYUNLARIN ETKİSİ

Bu nedenle, Nintendo Switch 2’nin çıkışını yaparken en az iki yeni birinci parti oyunun da raflarda yer almasını istiyor. Bu durum, Switch 2’nin çıkış tarihlerinin yılın son çeyreğine kaydırılmasına yol açıyor. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.