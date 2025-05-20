Nipah Virüsü Yasal Olarak Tanımlanacak

DEĞİŞİKLİĞE GİDEN TANIMLAMA

Güney Kore’de, ölüm oranı %75’e kadar ulaşabilen Nipah virüsü enfeksiyonunun “Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık” olarak tanımlanması bekleniyor. Bu bilgi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 18 Mayıs’ta verildi. Kore merkezli bir haber sitesinin aktardığına göre, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla yapılacak istişarelerin ardından, bu tanımın temmuz ayı başında kesinleşmesi öngörülüyor.

UYARILAR YAPILIYOR

Bu tanım, COVID-19 pandemisinin ardından beş yıl içinde yapılan ilk önemli tasnif olma özelliği taşıyor ve Güneydoğu Asya’ya seyahat edenlere, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor. Nipah virüsü, ilk olarak 1998 yılında Malezya’nın Nipah bölgesinde tespit edildi ve o zamandan beri çoğunluğu Hindistan ve çevre ülkelerde olmak üzere 220’den fazla ölüme neden oldu.

BULGULAR VE BELİRTİLER

Virüsün kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişiyor ve ateş ile kas ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor. Ciddi vakalarda, Nipah virüsü ensefalit, nöbet ve komaya neden olabiliyor. Nipah, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalık olarak biliniyor. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunun insanların tüketmesiyle bulaştığı düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, virüsün yayılma potansiyeline karşı küresel ölçekte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.