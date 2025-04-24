Nisan Enflasyon Beklentisi Yükseldi, TÜİK Açıklayacak

NİSAN AYI TÜFE BEKLENTİSİ ARTIYOR

TCMB’nin 71 finans ve reel sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen Nisan ayı anketine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi önceki anket döneminde %2,25 iken, bu anket döneminde %3,07’ye yükseldi. Bu durum, Nisan ayında enflasyonun bir önceki aya göre daha yüksek bir hızla artacağına işaret ediyor.

CARI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Anketteki beklenti artışı sadece Nisan ayı ile sınırlı kalmadı. Cari yıl sonu (2025 sonu) TÜFE artışı beklentisi %28,04’ten %29,98’e çıktı. Ayrıca, 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %24,55’ten %25,56’ya yükselirken, 24 ay sonrası için ise bu oran %17,06’dan %17,69’a çıktı.

Milyonlarca kişi için maaş zammından kira artış oranlarına kadar birçok ekonomik göstergeyi etkileyecek olan Nisan ayı resmi enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuna sunuyor. Ancak, 3 Mayıs 2025 tarihi hafta sonuna denk geldiği için, Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Piyasaların beklentileri ile TÜİK tarafından açıklanacak resmi rakam arasındaki fark, gelecek dönem için ekonomik değerlendirmeler ve politika adımları açısından önem taşıyor.