More
Gündem

Nişanlanan Kadına Şok Tuzağı!

nisanlanan-kadina-sok-tuzagi

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

İstanbul’da geçtiğimiz ay nişanlanan R.D. isimli kadının hayatı, nişanından kısa bir süre sonra tıkladığı bir linkle değişti. Genç kadın, yaşadığı bu olayı anlatırken “Vicdanen nasıl rahat ettiğini bilmiyorum. Hayal kırıklığı insanı üzüyor” sözleriyle hissettiklerini dile getirdi.

HAYAL KIRIKLIĞININ ETKİLERİ

Başına gelen olayla ilgili detayları paylaşan R.D., yaşadığı hayal kırıklığının ve trajik durumun onu ne denli derinden etkilediğini vurguladı. Hayatının bu dönüm noktasında yaşadığı olumsuz deneyim, onun için unutturamacağı bir anı haline geldi.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.