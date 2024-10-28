Nişanlanan Kadına Şok Tuzağı!

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

İstanbul’da geçtiğimiz ay nişanlanan R.D. isimli kadının hayatı, nişanından kısa bir süre sonra tıkladığı bir linkle değişti. Genç kadın, yaşadığı bu olayı anlatırken “Vicdanen nasıl rahat ettiğini bilmiyorum. Hayal kırıklığı insanı üzüyor” sözleriyle hissettiklerini dile getirdi.

HAYAL KIRIKLIĞININ ETKİLERİ

Başına gelen olayla ilgili detayları paylaşan R.D., yaşadığı hayal kırıklığının ve trajik durumun onu ne denli derinden etkilediğini vurguladı. Hayatının bu dönüm noktasında yaşadığı olumsuz deneyim, onun için unutturamacağı bir anı haline geldi.