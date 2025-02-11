Nissan Şubat Test Sürüş Günleri Başlıyor

ŞUBAT TEST SÜRÜŞ GÜNLERİ DAVETİ

Nissan Türkiye, yeni bir Nissan sahibi olmayı isteyenleri “Şubat Test Sürüş Günleri” etkinliklerine katılmaya davet ediyor. Nissan yetkili satıcıları, 14-15-16 Şubat tarihlerinde çeşitli özel etkinliklerle misafirleri karşılayacak.

FARKLI ETKİNLİKLER VE KEYİFLİ MOMENTLER

“Şubat Test Sürüş Günleri” kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, katılımcılar aperatif tadımlardan çocuklara yönelik çeşitli aktivitelere kadar birçok özel deneyim yaşayabilecek. Nissan modellerini yakından incelemek isteyenler için fırsatlar sunulurken, aileler de keyifli vakit geçirebilecek.

NISSAN’IN GÜÇLÜ AĞI

Türkiye genelinde 28 şehirde bulunan 42 satış ve satış sonrası hizmet noktasıyla Nissan Türkiye, test sürüşü yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi yetkili satıcılarına bekliyor.