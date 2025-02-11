More

Nissan Şubat Test Sürüş Günleri Başlıyor

nissan-subat-test-surus-gunleri-basliyor

ŞUBAT TEST SÜRÜŞ GÜNLERİ DAVETİ

Nissan Türkiye, yeni bir Nissan sahibi olmayı isteyenleri “Şubat Test Sürüş Günleri” etkinliklerine katılmaya davet ediyor. Nissan yetkili satıcıları, 14-15-16 Şubat tarihlerinde çeşitli özel etkinliklerle misafirleri karşılayacak.

FARKLI ETKİNLİKLER VE KEYİFLİ MOMENTLER

“Şubat Test Sürüş Günleri” kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, katılımcılar aperatif tadımlardan çocuklara yönelik çeşitli aktivitelere kadar birçok özel deneyim yaşayabilecek. Nissan modellerini yakından incelemek isteyenler için fırsatlar sunulurken, aileler de keyifli vakit geçirebilecek.

NISSAN’IN GÜÇLÜ AĞI

Türkiye genelinde 28 şehirde bulunan 42 satış ve satış sonrası hizmet noktasıyla Nissan Türkiye, test sürüşü yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi yetkili satıcılarına bekliyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Tether ve Reelly Tech İşbirliğiyle Yenilikçi Eğitim Serisi

Tether, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki önde gelen B2B gayrimenkul platformu Reelly Tech ile iş birliği yaptığını duyurdu.
Manşet

Galaxy S25 Serisi İle Güvenli Gelecek

Samsung Electronics, Galaxy S25 Serisi'ni tanıtırken, yeni mobil güvenlik önlemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.