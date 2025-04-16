Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Milyon TL

KAPSAMLI OPERASYONLA DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen geniş çaplı bir soruşturma neticesinde, Eskişehir merkezli 24 ilde eş zamanlı olarak “nitelikli dolandırıcılık” operasyonu gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya, Konya, Kayseri, Sivas, Balıkesir, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Denizli, Hatay ve Kütahya’da sabahın erken saatlerinde harekete geçildi.

TELEVİZYON ÜYELİĞİ İLE DOLANDIRMA YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin titizlikle hazırladığı operasyonda, kendilerini televizyon yayın platformlarının müşteri temsilcisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayarak “üyelik yenileme”, “iptal işlemleri” ya da “vergi iadesi” gibi bahanelerle para talep ettikleri tespit edildi. Mağdurlara ödeme yapmadıkları takdirde yasal süreç başlatılacağı tehdidinde bulunan bu organize yapı, toplamda 144 dolandırıcılık olayına karıştı. Mağdurların toplam zararı ise yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonun mali ayağı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dolandırıcılık yoluyla elde edildiği belirlenen taşınmazlara ve yaklaşık 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına bloke konularak toplam değeri 14 milyon TL’yi bulan varlıklara el konuldu. Şebekenin finansal hareketleri incelenirken, elde edilen kazançlara yönelik mücadale sürüyor.

71 GÖZALTI VE 3 FIRARİ ŞÜPHELİ

Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, 54’ü kadın olmak üzere toplam 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin firari olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyon esnasında yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal, ruhsatsız silah, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve dolandırıcılıkla ilgili dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma derinleşerek devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.