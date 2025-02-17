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Dünya

NNSA Personel Skandalı: Çıkış, Tekrar Giriş!

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İLETİŞİM KRİZİ VE SKANDAL

Amerikan NBC News kanalının, NNSA’nın iç yazışmalarına dayandırdığı habere göre, federal hükümet 13 Şubat’ta işten çıkardığı nükleer stok takip uzmanlarının birçokını ertesi gün yeniden işe almak istedi. Ancak büyük bir skandal ortaya çıktı; işten çıkarılan çalışanlara e-posta hesaplarına erişimleri kaybedildiği için ulaşılamadı. NNSA yetkilileri, işten çıkarılan çalışanlarla doğrudan iletişim kuramayınca diğer çalışanlar aracılığıyla dolaylı yollarla iletişim sağlamaya çalıştı. Kurum çalışanlarına gönderilen bir e-postada, “Bazı NNSA deneme süresi çalışanlarının iş fesih mektupları iptal ediliyor ancak bu personelle iletişime geçmek için iyi bir yolumuz yok.” denildi.

BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk’ın çalışmaları sonucunda, federal kurumlarda görevli binlerce kişinin işine kısa bir süre içinde son verildi. Bu ani değişim, federal hükümetin verimlilik çabalarında büyük bir karmaşaya yol açtı.

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