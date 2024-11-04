Noah Sonko Sundberg’den Sivas’ta Açıklama

Noah Sonko Sundberg, Sivasspor’da antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında elde ettikleri 2-1’lik galibiyeti değerlendiren futbolcu, “İki tane gol attım. Çok güzel bir şey benim için. Takım olarak da galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum” şeklinde ifadeler kullandı. İlk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini vurgulayan Sonko, “Topun kontrolü bizde değildi ama ikinci yarı bambaşka bir futbol ortaya koyduk. İyi mücadele ettik ve maçı kazandık. Aynı zamanda şunu da unutmamak gerekir ki; taraftarlarımızın desteği çok büyüktü. Onların desteği ve sevgisi sayesinde maçı kazandık” dedi.

MAÇTA ODAKLANMIŞTIM

Çaykur Rizespor karşısında attığı frikik golü için özel bir çalışma yapıp yapmadığı sorulduğunda ise Sonko, “Çok özel bir çalışma yoktu. Maçtan bir önceki gün 10 frikik kullandım, 2-3 tanesini gol atabilmiştim. Genel olarak özel bir şey yapmıyorum. Bir ritüel olarak düşünürsek, maçta çok odaklanmıştım. 3 adım geriden başlayıp frikik şutunu öyle çektim ve gol attım. Bu da tamamen odaklanmamın sonucuydu” şeklinde yanıt verdi.