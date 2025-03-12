Nokia Ay’a 4G Ağı Başarıyla Kurdu

Nokia’nın Ay’da İlk 4G/LTE Ağı Kurma Girişimi

Nokia’nın Ay’da 4G/LTE ağı kurma ve cep telefonu ile görüşme yapma çabası, teknoloji dünyasında geniş bir yankı buldu. Ay’da ilk 4G görüşmesi yapma hayali, Intuitive Machines’in Athena iniş aracının beklenmedik bir şekilde yan yatması nedeniyle gerçekleşmedi. Ancak bu gelişme, Nokia’nın Ay’daki 4G ağı projesinin başarısını gölgede bırakmadı. Şirket, Ay’da ilk LTE ağını kurarak uzay iletişiminde önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Bu başarı, uzayda hücresel iletişim teknolojilerinin geleceği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu görevde elde edilen veriler, gelecekteki Ay görevlerinde iletişim alt yapılarının geliştirilmesi için büyük önem taşıyor.

ayda başarılı ağ kurulumu

Nokia Bell Labs’ın Surface Communications System’ı, Athena iniş aracının güvenli bir şekilde Ay’a ulaşması ile faaliyete geçti. İniş aracının yan yatmasına rağmen, Nokia LTE ağını Ay’ın güney kutbu bölgesine başarıyla yerleştirmeyi başardı. Şirket, ağın çalışmasının temel yönlerini ve operasyonel verilerin Dünya’ya iletilmesini başarıyla doğruladı. Bu durum, Ay’da ilk kez bir hücresel ağın kurulması ve test edilmesi anlamına geliyor. Güç yetersizliği nedeniyle iniş aracının kapanmasından evvel, Nokia Bell Labs, 25 dakika içinde birden fazla testi başarıyla gerçekleştirdi. Intuitive Machines’in Athena iniş aracının yan yatmasının, görevdeki pek çok hedefi olumsuz yönde etkilediği gözlemlendi. Özellikle, Ay’da ilk hücresel telefon görüşmesinin yapılması planı, iniş aracının güneş panellerinin yanlış yönde konumlanması sebebiyle hayata geçmedi. Bu durum, Nokia’nın hisselerinde de önemli bir düşüşe yol açtı. Ancak, şirketin Ay’daki 4G ağı projesinin başarısı, bu sorunların etkilerini azaltıyor. Gelecek görevler için önemli bir deneyim elde edildi.

gelecek ay görevleri için kritik veriler

Nokia’nın Ay’da kurduğu 4G ağı, gelecekteki Ay görevleri için hayati bir iletişim altyapısı oluşturuyor. Bu ağ, astronotların ve uzay araçlarının iletişimini sağlayacak, veri aktarımını kolaylaştıracak ve uzay araştırmalarında kayda değer katkılarda bulunacak.