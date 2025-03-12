Nokia Ay’da İlk 4G Ağı Kurdu

Nokia’nın Ay’da kurduğu ilk 4G/LTE ağı, teknoloji alanında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, Intuitive Machines’in Athena iniş aracının beklenmedik şekilde yan yatması, Ay’da ilk 4G telefon görüşmesinin gerçekleşmesini engelledi. Bu aksaklık, Nokia’nın Ay’daki 4G ağı projesinin başarısını etkilemedi. Şirket, Ay’da ilk LTE ağını kurarak uzay iletişiminin geleceğine önemli bir katkı sağladı. Bu projede elde edilen veriler, gelecekteki Ay görevlerinde iletişim sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayacak.

ay’da başarılı ağ kurulumu

Nokia Bell Labs, Surface Communications System’ı kullanarak Athena iniş aracının güvenli bir şekilde Ay’a inişini sağladı. İniş aracının yan yatmasına rağmen, Nokia LTE ağını Ay’ın güney kutup bölgesine başarıyla yerleştirdi. Şirket, ağın işleyişinin temel unsurlarını, Dünya’ya veri iletimi dahil olmak üzere doğruladı. Bu, Ay’da ilk kez bir hücresel ağın kurulması anlamına geliyor. Güç yetersizliği nedeniyle iniş aracının kapanmasından önce, Nokia Bell Labs, 25 dakika içinde birden fazla denemeyi başarıyla tamamladı. Intuitive Machines’in Athena iniş aracının yan yatması, projede birçok hedefi olumsuz etkiledi. Özellikle, Ay’da ilk hücresel telefon görüşmesi yapma planı, güneş panellerinin yanlış konumlandırılmasından dolayı hayata geçirilemedi. Bu durum, şirketin hisselerinde de önemli bir gerileme yarattı. Ancak, Nokia’nın Ay’daki 4G ağı projesinin başarısı, bu olumsuzlukların etkilerini azalttı ve şirket için önemli bir deneyim sağladı.

gelecek ay görevleri için kritik veriler

Nokia’nın Ay’da kurduğu 4G ağı, gelecekteki Ay görevleri için kritik bir altyapı oluşturuyor. Bu ağ, astronotların ve uzay araçlarının iletişimini sağlayarak veri aktarımını kolaylaştıracak ve uzay araştırmalarına önemli katkılar sunacak. Bu gelişmeler, uzay araştırmalarının daha etkili yürütülmesine olanak tanıyacak.