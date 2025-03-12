Nokia Ay’da İlk 4G Ağını Kurdu

Nokia’nın Ay’da ilk 4G/LTE ağını kurmak ve cep telefonuyla görüşme yapmak için başlattığı girişim, teknoloji dünyasında büyük bir etki yarattı. Ay’daki ilk 4G araması hayali, Intuitive Machines’in Athena iniş aracının beklenmedik bir şekilde yan yatmasıyla hayata geçemedi. Ancak bu durum, Nokia’nın Ay’daki 4G ağı projesinin başarısına gölge düşürmedi. Şirket, Ay’da ilk LTE ağını kurarak uzay iletişimi alanında devrim niteliğinde bir adım attı. Bu başarı, uzaydaki hücresel iletişim teknolojilerinin geleceği açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu görevde toplanan veriler, gelecekteki Ay görevlerinde iletişim altyapısının geliştirilmesinde kritik rol oynayacak.

ay’da başarılı ağ kurulumu

Nokia Bell Labs’ın Surface Communications System’ı, Athena iniş aracıyla Ay’a güvenli bir iniş yaptı. İniş aracının yan yatmasına rağmen, Nokia LTE ağını Ay’ın güney kutbu bölgesine başarıyla entegre etmeyi başardı. Şirket, ağın işleyişinin önemli yönlerini, operatif verilerin Dünya’ya iletilmesi de dahil olmak üzere doğruladı. Bu, Ay’da ilk kez bir hücresel ağın kurulması ve test edilmesi anlamına geliyor. Güç yetersizliği sebebiyle iniş aracının kapanmasından önce Nokia Bell Labs, 25 dakika içinde birden fazla testi başarıyla tamamladı. Athena iniş aracının yan yatması, görevdeki birçok hedefin olumsuz etkilenmesine yol açtı. Özellikle, Ay’da ilk hücresel telefon görüşmesinin yapılması planı, iniş aracının güneş panellerinin yanlış yönlendirilmesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu durum, şirketin hisselerinde de belirgin bir düşüş yarattı. Ancak, Nokia’nın Ay’daki 4G ağı projesinin başarı ile tamamlanması, bu aksaklığın olumsuz etkilerini azaltmayı başardı.

gelecek ay görevleri için kritik veriler

Nokia’nın Ay’da oluşturduğu 4G ağı, gelecekteki Ay görevleri için temel bir iletişim altyapısı oluşturmaktadır. Bu ağ, astronotlar ve uzay araçları arasındaki iletişimi sağlayacak, veri aktarımını hızlandıracak ve uzay araştırmalarına değerli katkılar sunacak.