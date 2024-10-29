“Nokia’nın Yeni Tuşlu Telefon Modeli”

YENİ NOKIA TUŞLU TELEFONU TANITILDI

HMD Global, Nokia’nın en son tuşlu telefonu olan Nokia 110 4G (2024) modelini tanıttı. Modern akıllı telefonların yanında, tuşlu telefonlara olan ilginin arttığını gören şirket, bu ürünü piyasaya sürerek kullanıcılara geleneksel telefon deneyimlerine dönüş imkanı sunuyor. Katlanabilir telefonlar ve yapay zeka devriminin konuşulduğu bir dönemde, klasik telefonların hala bir yer bulması ilgi çekici.

DAHA FAZLA RAKİP İKEN NOKIA DÜZENLEMESİNİ YAPIYOR

Nokia 110 4G (2024), 2 inçlik bir ekranla donatılmış. Cihaz, 128 MB RAM ve 64 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Bu özellikler, modern akıllı telefonlarla kıyaslandığında oldukça sınırlı kalsa da, Nokia’nın bu modelle ulaşmayı hedeflediği kullanıcı kitlesi için yeterli görünüyor. Kullanım kolaylığı, basitlik ve dayanıklılık gibi özellikleri, bu telefonu özellikle gençler ve yaşlı kullanıcılar için cazip hale getiriyor.

PİYASA FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Cihaz, 1.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu batarya, günlük kullanım için yeterli enerji sağlarken, USB Type-C bağlantısı sayesinde hızlı şarj olma imkanı sunuyor. HMD Global, Nokia 110 4G (2024) için henüz bir fiyat açıklaması yapmadı. Ancak, önceki model olan 2023 Nokia 110’un yaklaşık 30 dolar fiyatı göz önünde bulundurulursa, yeni modelin de benzer bir fiyat aralığında yer alabileceği tahmin ediliyor.