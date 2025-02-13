Nomura’dan Japon Bankasından FED Analizi

ENFLASYON VERİLERİ VE FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD’de açıklanan enflasyon rakamları beklentilerin üzerine çıkarak ocak ayında yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 3 seviyelerine ulaştı. Bu kritik verilerin ardından, FED’in faiz indirimine gitme beklentileri ertelendi. Ancak piyasalar, FED’in mart ayında bu indirimleri gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini merak eder hale geldi. Japon yatırım bankası Nomura analistleri, FED’in gelecek ay faiz indirimine gitmesinin artık olası görünmediğini ifade ediyor.

TRUMP YÖNETİMİ ETKİLERİ

David Seif liderliğindeki analistler, ABD ekonomisinin kısa vadede güçlü kalmasını bekliyor. Ancak, Trump yönetiminin agresif ticaret politikalarının etkisiyle ekonomik faaliyetlerin muhtemelen yavaşlayacağını öngörüyorlar. Analistler, mevcut durumda birçok ülkeye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasının ve Çin’e yönelik gümrük vergilerinin artırılmasının beklendiğini vurguluyor. Gümrük tarifelerinin, ABD tüketici harcamaları üzerinde baskı oluştururken, politika belirsizliğinin iş yatırımları üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini savunuyorlar.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

“Tarife kaynaklı enflasyon nedeniyle FED’in daha yavaş bir gevşeme izlemesi, konut piyasasındaki toparlanmayı etkileyebilir.” diyen analistler, tarife kaynaklı bu enflasyon geçtikten sonra FED’in gevşeme sürecinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeniden başlayabileceğini belirtiyor. Bu durum, piyasalardaki beklentileri etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.