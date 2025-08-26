Norad, Alaska’da Rus Uçağını Önledi

KUZEY AMERİKA HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI MÜDAHALEDE BULUNDU

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) faaliyet gösteren Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahale etti. Yapılan açıklamada, önleme operasyonuna bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağının dahil olduğu belirtildi.

NORAD’ın açıklamasına göre, Rus uçağı ABD veya Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve uluslararası hava sahasında kaldı. Bu tür faaliyetlerin bölgede düzenli olarak gerçekleştiği ve doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

CBS News’in bildirdiğine göre, bu olay son bir haftada Alaska yakınlarında gerçeklemesiyle dikkat çeken üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerilimlerin artan sıklığı dikkat çekiyor.

NORAD: “HER SENARYOYA HAZIRIZ”

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlama amacında çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryoya karşı müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu ifade etti.