Norad, Rus Uçağına Müdahale Etti

KUZEY AMERİKA HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI MÜDAHALESİ

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahale gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, bu önleme operasyonunda bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağı görev alıyor.

NORAD’ın yaptığı açıklamada, Rus uçağının ABD veya Kanada’nın egemen hava sahasına girmediği ve tamamen uluslararası hava sahasında kaldığı ifade ediliyor. Böyle bir durumun bölgede düzenli olarak yaşandığı ve bunun doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilmediği vurgulanıyor.

CBS News’in haberine göre, bu olay son bir haftada Alaska yakınlarında yaşanan üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Bu artan sıklık, özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerilimlerin ışığında dikkat çekiyor.

NORAD: “HER SENARYOYA HAZIRIZ”

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamak amacıyla çok katmanlı bir savunma sistemi uyguladıklarını ve her türlü senaryo için müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu kaydediyor.