Norad, Rus Uçağını Alaska’da Engelledi

RUS CASUS UÇAĞINA MÜDAHALE

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı, Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahale ediyor. Yapılan açıklamaya göre, bu önleme operasyonunda bir E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağı görev aldı.

ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA KALDI

NORAD’ın verdiği bilgilere göre, Rus uçağı ABD veya Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve yalnızca uluslararası hava sahasında kaldı. Bu tür faaliyetlerin bölgede sıkça yaşandığı ve doğrudan bir tehdit olarak görülmediği ifade edildi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE

CBS News’in aktardığına göre, bu olay son bir hafta içerisinde Alaska yakınlarında gerçekleşen üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Artan sıklık, özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerilimlerin etkisi altında dikkat çekiyor.

NORAD: HER SENARYOYA HAZIRIZ

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamak amacıyla çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryoya karşı müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu bildiriyor.