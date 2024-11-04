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“North Carolina’da Erken Oy Kullanma Rekoru”

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SEÇİM KADARINI BELİRLEYECEK DURUM

Eyalet Seçim Kurulu, “salıncak eyaletlerden” biri olan North Carolina’da kullanılan erken oy verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Helene Kasırgası’nın etkilediği batı bölgelerdeki katılım oranının eyaletin diğer bölgelerinden daha yüksek olduğu vurgulandı. Eyalet genelinde kayıtlı seçmenlerin yüzde 57’sine denk gelen 4,2 milyondan fazla kişinin şahsen erken oy kullandığı belirtildi.

REKOR KATILIM ORANI

Açıklamada, bu seneki erken oy kullanımının 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde rekor bir sayıya ulaştığı ifade edildi. 2020 seçimlerine kıyasla, bu yılki erken oy dönemi dikkate alındığında, 2020’de bu rakamın 3,63 milyon olduğu hatırlatıldı. Bu durum, seçmen katılımının arttığını gösteriyor.

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