Norveç Prensesi Mette-Marit’ten Jeffrey Epstein Açıklamaları

ABD’DE EPHSTEIN SKANDALINDA YENİ GELİŞMELER

ABD’de kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar ve fuhuş suçlarıyla bağlantılı olarak Jeffrey Epstein hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Epstein ile irtibatlı olan diğer suçlar ve suçlular ile ilgili ayrıntılar gün yüzüne çıkarken, Norveç Velihat Prensesi Mette-Marit, kamu yayıncısı NRK’ye verdiği röportajda Epstein ile olan ilişkisine dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

MANİPÜLASYONU KABUL EDİYOR

Pöportajda, Prenses Mette-Marit, “Elbette onunla hiç tanışmamış olmayı dilerdim. Bu kadar manipüle edilip kandırıldığını da kabul etmek benim için çok önemli.” ifadelerini kullandı. Epstein ile ilişkilerinin mahiyetine yönelik iddialara da değinen Prenses, bu ilişkinin yalnızca bir dostluk olduğunu belirtti.

PİŞMANLIĞINI İFADE ETTİ

Mette-Marit, “Her şeyden önce bir arkadaştı. İlişkinin başka bir boyutu olup olmadığı sorulursa, cevap hayır.” diyerek geçmişte bu bağlantıda bulunmaktan duyduğu derin pişmanlığı yineledi. Norveç medyasına sızan e-posta yazışmaları kamuoyunda yeni tartışmaları alevlendirdi.

2011 yılında Epstein’e gönderdiği bir e-postada, “Epstein’i araştırdığını ve bulduklarının pek iyi görünmediğini” dile getirdiği ifade edildi. Mesajını gülen emoji ile bitirdiğini hatırlamayan Prenses, 2012 yılında Epstein’in Paris’te ‘eş aradığını’ belirtmesine; “Paris zina için iyi bir yer, İskandinavlar eş olmak için daha uygun.” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Ayrıca, 2013 yılında Prenses’in, Epstein’in Florida’daki Palm Beach’te bulunan evinde dört gün geçirdiği de belgelerde yer aldı. Bahsi geçen yazışmaların “utanç verici” olduğunu vurgulayan Mette-Marit, bu ilişkinin bir dizi olay sonrasında sona erdiğini fakat daha fazla detay vermek istemediğini aktardı.