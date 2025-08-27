Norveç Varlık Fonu, Caterpillar’dan çekildi

DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONUNDAN ÖNEMLİ KARAR

Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük varlık fonu olma özelliği ile dikkat çekiyor. Son olarak, ABD merkezli inşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar ile beş İsrailli banka grubunun Gazze’deki hak ihlalleri sebebiyle fonun yatırımını çektiğini duyurdu. Bu önemli karar, bu şirketlerin savaş ve çatışma durumlarında bireylerin haklarının ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez olduğu düşüncesine dayanıyor.

YATIRIM ÇEKİLEN BANKALARDAN BEŞİ

Norveç Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamada, yatırımın çekildiği ve risk açısından kabul edilemez bulunan beş banka arasında Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings’in yer aldığı ifade edildi. Fon, Norveç Merkez Bankası tarafından yönetiliyor ve bu altı grubun “savaş ve çatışma koşullarında bireylerin haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunma riskinin kabul edilemez” olduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığı bildirilmiş durumda.