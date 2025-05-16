Nüfusu 5 Bin Üstü Yerlerde Belediye

ANKARA’DA YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULDU

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerle alakalı yeni düzenlemeler içeren bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına iletti.

RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ YENİDEN DÜZENLENEBİLECEK

35 maddeden oluşan bu teklife göre, kuvvet komutanlıklarındaki rütbe karşılama oranlarında eksiklik ya da fazlalık olduğu durumlarda ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanına rütbe bekleme sürelerini değiştirme yetkisi verilecek. Örneğin, yarbaylık süresini doldurmakta olan bir subay, bu süreyi tamamlamadan albaylığa Cumhurbaşkanı kararıyla terfi edebilecek. Cumhurbaşkanı, teğmen, albay rütbesindeki subaylar üzerinde ayırma kararı verebilecek. Bu subaylar, hizmet sürelerine bakılmadan emeklilik hakkı kazanabilecek.

YENİ İSKAN DÜZENLEMELERİ VE BELEDİYE KURULMASI

Teklifte, yeni iskan düzenlemeleri çerçevesinde, nüfusu 5 bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerine belediye kurulabileceği, nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürüleceği belirtiliyor. Ayrıca, üniversitelerde sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları ile ilgili düzenleme de mevcut. Buna göre, yabancı öğretim elemanı sayısı, dolu öğretim elemanı kadrosunun yüzde 2’sini aşamayacak. Teklif, afete maruz kalan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesislerinin kurulması için sendika, dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım sağlanmasını amaçlıyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı, belediyelerle ilgili yeni bir yasal düzenleme gereksiniminin bulunduğunu ifade etmişti.