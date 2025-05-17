Nüfusu 5 Binin Üzerinde Olan Yerler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerle ilgili önemli bir düzenlemeyi gündeme getirdi. AK Parti kurmayları da bu konuda harekete geçerek kapsamlı bir değişiklik önerisi hazırladı. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada büyükşehir, ilçe, şehir belediyeleri ve il özel idaresi sisteminde kapsamlı değişikliklerin gerektiğini belirtti.

BELEDİYE KANUNU DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı, yeni düzenlemeyle belediyelerin yetkilerine bazı sınırlamalar ve sıkı denetim getirileceğini duyurdu. Erdoğan, belediyelerdeki kayyum uygulamasının istisna haline geleceğini açıklarken, bu değişiklik çağrısının herhangi bir siyasi ya da adli gelişmeyle ilgili olmadığını vurguladı.

AK PARTİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİS’E SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrasında AK Parti, yeni düzenlemeleri içeren 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

5 BİN NÜFUSLA YENİ BELEDİYE KURULABİLECEK

Teklif, Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına olanak tanıyan düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sebebiyle Belediye Kanunu’nda yeni değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Buna göre, belediye kurulmasına yönelik dosya valinin görüşüyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderilecek ve 5 bin nüfusa sahip yerleşim yerlerinde yeni belediyeler kurulabilecek.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINA İNEN BELEDİYELER KÖY OLACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin iptal edilmesi üzerine, yeni teklif ile tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvence altına alınıyor. Bu durum, belli şartlar altında nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesine olanak tanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerde yeni yasal düzenlemeler yapılmasına duyulan ihtiyacı dile getirerek, “Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir” demişti. Ayrıca, “Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yeni bir yapı kurulmalı” ifadelerini kullanmıştı.