“Nükleer Tatbikat Gerçekleştirildi”

RUSYA NÜKLEER TATBİKAT DÜZENLEDİ

Rusya, nükleer tatbikat gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer güçlerini hazırda bulundurması gerektiğini ifade ederek tatbikatın icra edildiğini açıkladı. “Nükleer gücümüzü yeterlilik seviyesinde tutacağız” diyen Putin, “Artan jeopolitik gerilimler, ortaya çıkan yeni dış tehditler ve riskler göz önüne alındığında, modern ve sürekli kullanıma hazır stratejik güçlere sahip olmak önemlidir. Yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğiz, ancak nükleer güçlerimizi gerekli yeterlilik seviyesinde tutacağımızı vurguluyorum” şeklinde konuştu.

TATBİKAT BAŞLANGICI NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, tatbikatın amacının “düşmanın nükleer saldırısına karşılık büyük bir nükleer saldırıyı” başlatma olduğunu belirtti. Bu tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füzesi, denizaltılardan ateşlenen Sineva ve Bulava balistik füzeleriyle stratjik bombardıman uçaklarından ateşlenen seyir füzeleri kullanıldı.