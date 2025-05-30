Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Adayı Oldu

SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

TBMM’de seçim süreci resmen başlamış durumda. Seçim öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlığa yeniden aday oldu.

DİLEKÇE TESLİM EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a sundu. Abdullah Güler’e; AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım destek verdi.

ADAYLIK SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Başvuru sonrasında gazetecilere konuşan Güler, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs’ta başladığını hatırlattı. “AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi’nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk.” diye belirtti. Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesi kapsamında adaylık müracaatlarının pazar günü itibarıyla sona ereceğini açıkladı. 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını duyurdu. Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk gerektiğini hatırlatan Güler, bu oylamada seçim gerçekleşmezse en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçileceğini belirtti.

NUMAN KURTULMUŞ’A TEŞEKKÜR

Siyasi birikimi, entelektüel donanımı, siyasi parti gruplarıyla yakın iş birliği, samimi ve adil yönetim tarzıyla Numan Kurtulmuş’un başarılı bir görev yürüttüğünü ifade eden Güler, “Bu iki yıllık dönem içerisindeki yakın, samimi iş birliği, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum.” dedi. AK Parti Grup Başkanı Güler, kalan 3 yıllık dönemde de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yakın diyalog içerisinde, bütün siyasi parti gruplarıyla samimi ve çözüm odaklı bir anlayışla millete hizmet etme noktasında çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEĞİZ

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında önümüzdeki dönemlerde Meclisimiz çok önemli bir misyon üstlenecek. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyonlar ve diğer çalışma gruplarına her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı dile getirmek istiyorum.” ifadesini kullandı. Güler, Meclis Başkanı adaylığının Numan Kurtulmuş’a hayırlı olmasını temenni etti.