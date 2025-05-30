Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu

SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

TBMM’de seçim süreci başlıyor. Seçim öncesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlık için yeniden aday oldu.

DİLEKÇE TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’un aday gösterilmesine yönelik dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a sundu. Abdullah Güler’e; AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ İMZA VERDİ

Başvurunun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Güler, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs’ta başladığını hatırlatarak, “AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi’nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk” dedi. Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesi çerçevesinde adaylık müracaatlarının pazar günü itibarıyla sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanlığı seçimlerinin tamamlanacağını söyledi. Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluk arandığını hatırlatan Güler, bu oylamada gerçekleşmemesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçileceğini açıkladı.

TEŞEKKÜRLERİ İLETTİ

Siyasi birikimi, entelektüel donanımı ve siyasi parti gruplarıyla iş birliği konularında Numan Kurtulmuş’un önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Güler, “Bu iki yıllık dönem içindeki yakın, samimi iş birliği, adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Güler, kalan 3 yıllık dönemde de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yine yakın diyalog kurarak, tüm siyasi parti gruplarıyla çözüm odaklı bir anlayışla millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEKLER

Terörsüz Türkiye çalışmalarına değinen Güler, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında önümüzdeki dönemlerde Meclisimiz çok önemli bir misyonun ve diyalog arayışının merkezi olacak. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefinde, Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon ya da alt komisyonlara her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Güler, Meclis Başkanı adaylığı için Numan Kurtulmuş’a hayırlı olması temennisinde bulundu.