“Nur Sena Düzgün’ün Cansız Bedeni Bulundu”

KAYIP BAŞVURUSU SONRASI BULUNDU

Diyarbakır’da ailesiyle evine dönmeyen Nur Sena Düzgün için yapılan kayıp başvurusunun ardından, polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. 21 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, 26 Mayıs’ta Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde bir ağaca asılı vaziyette bulundu. Nur Sena Düzgün’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

SON NOTUNUN DETAYLARI

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Düzgün’ün kişisel eşyaları ve bir deftere yazdığı bir not bulundu. Genç kadın, notunda aynı bölümde çalıştığı araştırma görevlisi Ahmet P’yi işaret etti. Notta şu ifadeler yer aldı: “Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin.” 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün, 26 Mayıs’ta bir ağaca asılı halde ölü bulundu.