Nurdağı’nda Otoyolda Otobüs Yandı

OTOBÜSÜN MOTOR BÖLÜMÜNDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen 35 yolcu, başka bir otobüsle seyahatine devam etti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri civarında sabah erken saatlerde Mahfuz D. (60) yönetimindeki 34 BDZ 255 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdurdu. 35 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildikten sonra alevler hızla otobüsün arka kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs kullanılamaz duruma geldi.

Gaziantep’ten İstanbul’a gitmekte olan ve yangın nedeniyle paniğe kapılan yolcular, olay yerinde gelen başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bir inceleme başlatıldı.