“Nuri Şahin Dortmund’dan Ayrılacak Mı?”

ALMANYA KUPASI’NA ERKEN VEDA

Son on yılı içinde en kötü başlangıcı yapan Almanya Kupası’na veda eden Borussia Dortmund’da teknik direktör Nuri Şahin, Alman basınında tartışmalara konu oldu. Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin’e karşı kesinlikle güvendiklerini ifade etti. Bild gazetesine verdiği demeçte Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışma olmadığını belirtti. “Sadece kalitemizi sahaya nasıl taşıyabiliriz, nasıl maç kazanabiliriz diye konuşuyoruz. Başka hiçbir şey yok.” dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Ricken, takımlarının hedefinin Şampiyonlar Ligi’ne katılmak olduğunu vurguladı ve “Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu. Ricken, Nuri Şahin’in maç sonrası düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen biri olduğunu da sözlerine ekledi. Takımıyla ilişkisinin kuvvetli olduğunu, maç öncesi ve sonrası iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini ifade etti. “Titiz ve analitik.” dedi.