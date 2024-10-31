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Spor

“Nuri Şahin Dortmund’dan Ayrılacak Mı?”

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ALMANYA KUPASI’NA ERKEN VEDA

Son 10 yılda en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası’na veda eden Borussia Dortmund’da, teknik direktör Nuri Şahin Alman medyasının hedefi oldu. Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin’e duyulan güvenin tam olduğunu belirtti. Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Ricken, Nuri Şahin hakkında herhangi bir tartışmanın bulunmadığını aktardı.

HEDEFLERİN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILMA

Ricken, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi’ne katılmak olduğunu vurguladı ve “Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN İLE İLETİŞİMİN GÜCÜ

Ricken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maçlardan sonra Nuri’yi elbette düşünceli ama yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen bir adam olarak görüyorum. Takımla ilişkisi sağlam, maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik.”

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