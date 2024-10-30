“Nuri Şahin’e Üst Üste Darbe”

ALMANYA KUPASI’NDA ŞAHAİN’İN TAKIMI ELEMEYİ BAŞARAMADI

Wolfsburg, Almanya Kupası’nın 2. tur mücadelesinde, uzatmalara giden karşılaşmada Nuri Şahin’in yönetimindeki Borussia Dortmund’u 1-0 yenerek bir üst tura geçmeyi başardı. Bundesliga’da arzu edilen sonuçları elde edemeyen Nuri Şahin’in takımı, 13 puan ile 7. sırada yer alıyor. Kupa mücadelesine de veda eden Dortmund, kötü gidişatına devam ediyor.

KUPADA FİNAL ZİHNİYETİ YANLIŞTII

Dortmund’un bu elenişi, takımın mevcut durumunu daha da pekiştiriyor. Teknik direktör Nuri Şahin, hem ligde hem de kupada beklenen başarıyı elde edememesiyle eleştiri alıyor. Takımın performansı, taraftarları üzüyor ve futbol camiasında sorgulanıyor.