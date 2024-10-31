“Nuri Şahin Hakkında Açıklama Yapıldı”

ALMANYA KUPASI’NA ERKEN VEDA

Son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Almanya Kupası’na veda eden Borussia Dortmund’da teknik direktör Nuri Şahin, Alman medyasında eleştirilerin odağı oldu. Dortmund’un Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Şahin’e olan güvenlerinin tam olduğunu ifade etti. Bild gazetesine açıklama yapan Ricken, Nuri Şahin hakkında hiçbir tartışmanın olmadığını vurguladı.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ricken, takımın hedefinin Şampiyonlar Ligi’ne katılmak olduğunu belirterek, “Her Borussia Dortmund teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ortak kriterimiz olduğunu bilir. Bu hedefimizden iki puan gerideyiz. Bu açıdan senaryolarla değil, çözümlerle uğraşıyoruz.” dedi. Ricken, maç sonrası Nuri’nin düşünceli olduğunu ancak yine de odaklanmış ve iletişim kurabilen biri olarak gördüğünü açıkladı. Takımla olan ilişkisini öven Ricken, “Maç öncesi ve sonrası takımıyla birlikte çok iyi hazırlanıyor. Titiz ve analitik.” şeklinde konuştu.