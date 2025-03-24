Nursel Ergin: “Kanserle Yeniden Doğdum”

Nursel Ergin’in Ekranlara Dönerkenki Deneyimleri

Nursel Ergin, “Var Mısın Yok Musun” yarışmasıyla tanınan ve uzun dönem sunuculuk yapan bir isim olarak, son zamanlarda ekranlardan uzak bir yaşam sürdü. 44 yaşındaki Ergin’in, kanser tedavisi gördüğü ve bu zorlu süreçte yaşadıklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı ifade ediliyor. Ergin, A Para’da yayınlanan “Biz Bize” programına katılarak yaşadığı deneyimleri paylaştı.

Hastalığın Sebebi Olarak Aşırı Empati

Ergin, geçmişini anlatarak, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak,” diye belirtti.

Yazmak İyileştiriyor

Tedavi sürecinde yazmanın kendisine iyi geldiğini vurgulayan Ergin, “Çok yazdım. Kafamı durduramadığım, elim düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu,” ifadesini kullandı. Yazmanın kendisini iyileştirdiğini fark ettiğini de ekleyen Ergin, “Bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım, resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış,” şeklinde sözlerini tamamladı.