Nursel Ergin: “Ölümden Korkmuyorum!”

Nursel Ergin’in Uzun Süreli Ekranlardan Uzak Kalması

Var Mısın Yok Musun yarışması sayesinde tanınan ve uzun yıllar boyunca sunuculuk yapan Nursel Ergin, bir süredir televizyon dünyasından uzak bir yaşam sürüyordu. 44 yaşındaki Ergin’in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Zaman zaman sosyal medya platformu üzerinden takipçileriyle zorlu günlerini paylaştı. Son olarak, A Para’da yayınlanan Biz Bize programına katılarak yaşadıklarını anlattı.

HASTALIĞIMIN SEBEBİ AŞIRI EMPATİ

Yarışmadaki deneyimlerinden bahseden Ergin, yaşadığı zorluklar hakkında, “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” ifadelerini kullandı.

KENDİMİ BULMA SÜRECİM

Tedavi sürecindeki faaliyetlerini de paylaşan ünlü sunucu, “Çok yazdım. Kafamı durduramadığım, elimin düşüncelere yetişemediği zamanlar oldu. Yazdıkça iyileştiğimi fark ettim, bunu birçok kişi okumalı dedim. Piyano çalmayı çok severim. Kafamı meşgul ettim, piyano çaldım, resim yaptım. Hayatım boyunca niye çizmemişim. İçimden bambaşka bir ben çıktı. Bu kendimi bulmam için bir mükafatmış.” şeklinde konuştu.