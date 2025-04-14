Nusaybin’de Yağmur, Cadde Ve Sokaklar Dolu

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, bölgedeki yaşamı zorlaştırdı. Kısa zamanda etkisini artıran yağışla birlikte logarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu. Bu durum, birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarının su altında kalmasına sebep oldu.

SU TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Nusaybin İtfaiyesi ve MARSU ekipleri, dalgıç pompalar ve su motorları kullanarak su tahliye çalışmalarına başladı. Su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Bazı caddelerde ise araçların ilerlemesi zorlaştı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları açtıkları tahliye kanallarıyla dere yatağına yönlendirdi. Bu çalışmalar, bölgedeki su baskınlarını önlemek amacıyla hayati bir öneme sahip.