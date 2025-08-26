Nvidia, Jetson AGX Thor’u sundu

YENİ ROBOTİK ÇİP MODÜLÜ SATIŞTA

Nvidia, pazartesi günü yaptığı duyuruda en son robotik çip modülü olan Jetson AGX Thor’un 3 bin 499 dolardan bir geliştirici kiti olarak satışa sunulduğunu bildirdi. Şirket, bu çipi “robot beyni” olarak tanımlıyor. İlk kitler gelecek ay gönderilecek ve bu çipler, müşterilerin robot geliştirmelerini sağlayacak. Geliştirici kiti ile robot prototipi oluşturan şirket, daha sonra üretime hazır robotlara takılabilecek Thor T5000 modüllerini temin edebilecek. 1.000’den fazla Thor çipine ihtiyaç duyulması halinde, Nvidia modül başına 2.999 dolar isteyecek. CEO Jensen Huang, yapay zekânın ardından robotiklerin firma için en büyük büyüme fırsatı olduğunu ifade etti. Yapay zekâ, Nvidia’nın satışlarının son iki yılda üç kattan fazla artmasına katkıda bulundu.

ALTYAPI SAĞLAMA VURGUSU

Nvidia’nın robotik ve yapay zekâdan sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, cuma günü gazetecilerle yaptığı söyleşide, “Biz robot üretmiyoruz, araç da üretmiyoruz; fakat tüm sektöre altyapı bilgisayarlarımız ve ilgili yazılımlarımızla imkân sağlıyoruz” dedi. Jetson Thor çipleri, Nvidia’nın yapay zekâ çipleri ve bilgisayar oyunlarına yönelik mevcut nesil Blackwell grafik işlemcisine dayanıyor. Nvidia, Jetson Thor çiplerinin önceki nesilden 7,5 kat daha hızlı olduğunu vurguladı. Böylece büyük dil ve çevresini algılayabilen görsel modeller dahil olmak üzere, üretken yapay zekâ modellerini çalıştırmak mümkün hale geliyor. Bu, insansı robotlar için son derece kritik bir konu. Jetson Thor çipleri, büyük yapay zekâ modelleri için gereken 128 GB belleğe sahip.

RAPOR EDİLEN BÜYÜME VE YATIRIMLAR

Nvidia, Agility Robotics, Amazon, Meta ve Boston Dynamics gibi firmaların Jetson çiplerini kullandığını açıkladı. Ayrıca, Field AI gibi robotik girişimlerine de yatırım yaptığını belirtti. Ancak robotikler, Nvidia için halen küçük bir iş kolu ve 2014’ten beri birçok yeni robot çipine rağmen, şirketin toplam gelirinin yalnızca %1’ini oluşturuyor. Ancak bu alanda hızlı bir büyüme gözlemleniyor. Nvidia, kısa süre önce iş birimlerini yeniden yapılandırarak otomotiv ve robotik bölümlerini benzer bir kategoride topladı. Bu yeni birim mayıs ayında 567 milyon dolarlık üç aylık satış bildirdi ve bu, yıllık bazda %72’lik bir artış anlamına geliyor. Şirket, Jetson Thor çiplerinin özellikle Çinli markalar için otonom araçlarda da kullanılabileceğini ifade etti. Nvidia, otomotiv çiplerini Drive AGX olarak adlandırıyor, bu çipler robotik çiplere benzer olmasına karşın otomotiv için özel ayarlanmış Drive OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.