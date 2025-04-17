NVIDIA RTX 5060 Ve 5060 Ti Tanıtımı

RTX 5060 VE 5060 TI HAKKINDA YENİ BİLGİLER

NVIDIA, ekran kartı pazarında önemli bir oyuncu olarak CES 2025’te duyurduğu RTX 50 serisine iki yeni model ekledi. Orta segmene odaklanan RTX 5060 ve 5060 Ti, teknik özellikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

RTX 5060 TI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 GB ve 16 GB bellek seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Her iki versiyon da 128-bit bellek veri yoluna sahip ve 28 Gbps hız ile 448 GB/s bant genişliği sunuyor. Ek olarak, kartta 4.608 CUDA çekirdeği bulunuyor ve TGP değeri 180W olarak belirleniyor. Fiyatlar ise şöyle: 8 GB bellekli sürüm 379 dolar, 16 GB bellekli sürüm ise 429 dolar olarak satışa sunulacak.

GEFORCE RTX 5060 TI OYUN PERFORMANSI

NVIDIA, RTX 5060 Ti ekran kartının DLSS 4 teknolojileri ile sağladığı performansı paylaştı. Şirket, Hogwarts Legacy gibi grafik yoğun oyunlarda 1440p çözünürlükte en yüksek ayarlarda yapılan testlerde görüntü kalitesinin arttığını, kare hızlarının yükseldiğini ve gecikme sürelerinin azaldığını bildirdi. Bu etkileyici sonuçlar, DLSS 4’ün kare üretimi, çözünürlük artırma ve ışık yansımalarını yapay zekâ ile iyileştiren sistemleri sayesinde elde edildi. NVIDIA, RTX 5060 Ti’nın önceki nesil RTX 4060 Ti’a göre birçok oyunda neredeyse iki katına varan kare hızı sunduğunu belirtti.

RTX 5060 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Serinin giriş modeli olan RTX 5060, sadece 8 GB VRAM ile geliyor. Bu modelin bellek yapısı aynı şekilde korunurken, CUDA çekirdek sayısı 3.840 olarak belirlenmiş. Kartın TGP değeri ise 145W olarak açıklandı. RTX 5060’ın satış fiyatı 299 dolar olarak duyuruldu, ancak Türkiye fiyatı henüz kesinleşmedi.

GEFORCE RTX 5060 OYUN PERFORMANSI

NVIDIA, RTX 5060’ın, DLSS 4 desteği ile RTX 4060’a göre yaklaşık iki kat daha fazla performans sunduğunu ifade etti. Ayrıca, GTX 1660 ya da RTX 2060 gibi eski modele sahip kullanıcılar, kare hızı dışındaki tepki sürelerinde de önemli bir iyileşme yaşayacaklarını duyurdu.

ÇIKIŞ TARİHİ VE SATIŞA SUNULMA TARİHLERİ

RTX 5060 Ti, 16 Nisan’da piyasaya sürülecekken, RTX 5060’ın satış tarihi Mayıs ayı olarak belirlendi.