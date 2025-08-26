Nvidia Yeni Robot Beyni Geliştirdi

JETSON AGX THOR PAZARA SUNULDU

Nvidia, pazartesi günü yaptığı açıklamada en yeni robotik çip modülü olan Jetson AGX Thor’un 3 bin 499 dolardan bir geliştirici kiti olarak satışa çıktığını duyurdu. Şirket, bu çipi bir “robot beyni” olarak tanımlıyor. İlk kitler gelecek ay sevk edilecek ve bu çipler, kullanıcıların robot geliştirmelerine olanak tanıyacak. Bir şirket, geliştirici kitiyle robot prototipi oluşturduktan sonra Nvidia, üretime hazır robotlara takılabilecek Thor T5000 modüllerini satacak. 1000’den fazla Thor çipine ihtiyaç duyulması halinde, Nvidia modül başına 2.999 dolar ücret talep edecek.

ROBOTİK HERKESTEN BÜYÜME FIRSATI SUNUYOR

CEO Jensen Huang, yapay zekânın ardından robotiklerin şirket için en büyük büyüme fırsatı olduğunu belirtti. Yapay zekâ, Nvidia’nın satışlarının son iki yılda üç kattan fazla artmasını sağlayan bir etken oldu. Nvidia’nın robotik ve yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, cuma günü gazetecilerle yaptığı görüşmede “Biz robot üretmiyoruz, araç da üretmiyoruz; fakat tüm sektöre altyapı bilgisayarlarımız ve ilgili yazılımlarımızla imkân sağlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Jetson Thor çipleri, Nvidia’nın hem yapay zekâ çiplerinde hem de bilgisayar oyunlarına yönelik çiplerinde kullandığı mevcut nesil Blackwell grafik işlemcisine dayanıyor.

JETSON THOR ÇİPLERİ İLE GÜÇLÜ PERFORMANS

Nvidia, Jetson Thor çiplerinin bir önceki nesilden 7,5 kat daha hızlı olduğunu belirtti. Bu çipler, büyük dil modelleri ve çevresini algılayabilen görsel modeller dahil olmak üzere üretken yapay zekâ modellerini çalıştırabilir. Bu, insansı robotlar için kritik bir öneme sahip. Jetson Thor çipleri, büyük yapay zekâ modelleri için gerekli olan 128 GB belleğe sahip. Nvidia, Agility Robotics, Amazon, Meta ve Boston Dynamics gibi şirketlerin Jetson çiplerini kullandığını ifade etti. Ayrıca, Field AI gibi robotik girişimlerine de yatırım yaptı.

ROBOTİK ALANDA HIZLI BÜYÜME

Buna karşın robotikler Nvidia için hâlâ küçük bir iş kolu ve şirketin toplam gelirinin yalnızca %1’ini oluşturuyor. Ancak bu alanda hızlı bir büyüme gözlemleniyor. Nvidia, kısa süre önce iş birimlerini yeniden organize ederek otomotiv ve robotik bölümlerini aynı kalemde topladı. Bu birim mayıs ayında 567 milyon dolarlık üç aylık satış açıkladı. Bu, yıllık bazda %72 artış anlamına geliyor. Şirket, Jetson Thor çiplerinin özellikle Çinli markalar için otonom araçlarda da kullanılabileceğini kaydetti. Nvidia, otomotiv çiplerini Drive AGX olarak adlandırıyor ve bunlar robotik çiplere benzer olmasına rağmen, otomotiv için özel ayarlanmış Drive OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.