Nvidia, Yeni Robotik Çipini 3.499 Dolarla Sundu

JETSON AGX THOR MODÜLÜ SATIŞA ÇIKTI

Nvidia, yaptığı açıklamada yeni robotik çip modülü Jetson AGX Thor’un 3 bin 499 dolardan geliştirici kiti olarak satışa çıktığını duyurdu. Şirket, bu çipi bir “robot beyni” olarak tanımlıyor. İlk kitler gelecek ay gönderilmeye başlayacak ve bu çipler müşterilerin robot geliştirmelerine olanak tanıyacak. Bir şirket, bu geliştirici kitiyle robot prototipi oluşturduktan sonra Nvidia, üretime hazır robotlara entegre edilebilecek Thor T5000 modüllerini satacak. Eğer 1000’den fazla Thor çipine ihtiyaç duyulursa, Nvidia modül başına 2.999 dolar ücret talep edecek. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın ardından robotiklerin şirket için en büyük büyüme fırsatı olduğunu belirtti. Yapay zekâ, Nvidia’nın satışlarının son iki yılda üç katından fazla artmasını sağladı.

ROBOTİK HAZIRLIĞIN ALTYAPISI

Nvidia’nın robotik ve yapay zekâdan sorumlu başkan yardımcısı Deepu Talla, cuma günü gazetecilerle yaptığı görüşmede şu sözleri söyledi: “Biz robot üretmiyoruz, araç da üretmiyoruz; fakat tüm sektöre altyapı bilgisayarlarımız ve ilgili yazılımlarımızla imkân sağlıyoruz.” Jetson Thor çipleri, Nvidia’nın yapay zekâ çipleri ve bilgisayar oyunlarına yönelik çiplerinde kullandığı mevcut nesil Blackwell grafik işlemcisine dayanıyor.

HIZDA ÖNEMLİ ARTIS

Nvidia, Jetson Thor çiplerinin bir önceki nesilden 7,5 kat daha hızlı olduğunu belirtti. Bu çipler, büyük dil modelleri ve çevresini algılayabilen görsel modeller dahil olmak üzere üretken yapay zekâ modellerini çalıştırabiliyor. Bu, insansı robotlar için kritik bir öneme sahip. Jetson Thor çipleri, büyük yapay zekâ modelleri için gerekli olan 128 GB belleğe sahip. Nvidia, Agility Robotics, Amazon, Meta ve Boston Dynamics gibi önemli şirketlerin Jetson çiplerini kullandığını ifade etti. Ayrıca, şirket Field AI gibi robotik girişimlerine de yatırım yapmaktadır.

HIZLI BÜYÜME VE YENİ ORGANİZASYON

Buna karşın robotikler, Nvidia için hâlâ küçük bir iş kolu. 2014’ten bu yana birçok yeni robot çipi piyasaya sürmesine rağmen, bu alan şirketin toplam gelirinin yalnızca %1’ini oluşturuyor. Ancak burada hızlı bir büyüme söz konusu. Nvidia, iş birimlerini yeniden organize ederek otomotiv ve robotik bölümlerini aynı kalemde topladı. Bu birim, mayıs ayında 567 milyon dolarlık üç aylık satış açıkladı; bu, yıllık bazda %72’lik bir artış anlamına geliyor. Şirket, Jetson Thor çiplerinin özellikle Çinli markalar için otonom araçlarda kullanılabileceğini de ifade etti. Nvidia, otomotiv çiplerini Drive AGX olarak adlandırıyor ve bu çipler robotik çiplere benzer olmasına rağmen, otomotiv için özel ayarlanmış Drive OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.