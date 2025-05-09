Ö. A., Parkta Alkol İçip Fenalaştı!

OLAYIN GELİŞİMİ

Alaplı ilçesinin Yeni Siteler Mahallesi’nde yer alan Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda, Rabia A., çocuğu Ö.A.’yı arkadaşlarıyla oynatmak için öğle saatlerinde parka götürdü. Parkta, gece alkol tüketimi yapan kişilerin bıraktığı bir alkol şişesindeki içkiyi su sanarak içen Ö.A., kısa sürede fenalaştı.

YARDIM VE TEPKİ

Diğer çocuklar, durumu hemen Rabia A.’ya iletti. Durumu fark eden Rabia A., oğlunu Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan testler sonucunda, Ö.A.’nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. Rabia A., durumu polise bildirdi ve parktaki alkol şişesinde sorumluluğu bulunan kişilere tepki gösterdi.

GÜVENLİK ÇAĞRISI

Rabia A., çocukların daha güvenli bir ortamda oynaması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını istedi. Ö.A. yaşadığı olayda oldukça korktuğunu belirtti ve “Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim” şeklinde konuştu.