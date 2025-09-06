O Fotoğraftan Sonra Kayboldu

HABERİ BİLDİREN İHBAR

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de yapılan bir ihbarda, Çin vatandaşı olan Xu Wenkai isimli yaklaşık 30 yaşlarındaki erkek bireyden 25 Ağustos 2025 tarihinden beri haber alınamadığı belirtildi. İhbarda kayıp turistin, son olarak Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı bilgisi yer aldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikata başladı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek talep edildi. AFAD ekipleri gün doğumuyla birlikte bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına başladı. Yapılan yoğun arama faaliyetleri neticesinde Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.