O İki Model Üretimden Kaldırılacak!

ALMAN OTOMOBİL DEVİ PORSCHE’NİN ÇARPICI KARARI

Alman otomotiv devi Porsche, dikkat çeken bir adım atarak gündeme geldi. Lüks spor araba üretimleriyle tanınan Porsche, spor araba tutkunları için hayranlık uyandıran modellerin üretimini durdurma kararı aldı. Boxster ve Cayman modelleri, spor araba segmentinde önemli bir yere sahip olup, otomotiv sektöründe büyük yankı uyandıran bu karar, içten yanmalı motora sahip efsane modellerin üretiminin sona ereceğini gösteriyor.

SÜREÇ NEDEN DURDURULUYOR?

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı, otomotiv devlerini elektrikli dönüşme yönlendirirken, Porsche de kayıtsız kalamayarak iki popüler spor modelinin siparişini kapattı. Resmi açıklamada üretimin tam olarak ne zaman biteceği netleşmese de, kulislerde mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği konuşuluyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman modellerinin ileride koleksiyon değeri taşıyacağını belirtiyor. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik regülasyonlarına uyum sağlanamaması sebebiyle 2024’te modellerin Avrupa’daki satışları sona ermişti. Küresel kararla birlikte, artık bu iki modelin dünyada da satışı durmuş oldu.

YENİ NESİL ELEKTRİKLİ MODELLER GELİYOR

Porsche, Boxster ve Cayman’ı tarihe gömmek yerine, elektrikli geleceğe taşımayı planlıyor. Her iki modelin elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine başlanmış durumda. Beklentilere göre, yeni nesil Boxster ve Cayman, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Porsche, klasik modellerini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak elektrikli çağın iddialı oyuncuları arasında yer almayı hedefliyor.