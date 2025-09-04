O Özellik WhatsApp’a Geliyor

YENİ ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarını daha özel ve güvenli hale getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin beta sürümünde gün yüzüne çıkan bilgilere göre, Instagram’da long zamandır bulunan “Yakın Arkadaşlar” listesi, WhatsApp’a entegre edilecek. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerini yalnızca seçtikleri kişilerle paylaşabiliyor.

GİZLİ YÖNETİM VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ

Kullanıcıların oluşturduğu liste tamamen gizlilik ayarları üzerinden yönetiliyor ve paylaşımlar özel bir renkle işaretlenerek yalnızca yakın arkadaşlara ait olduğu kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Listeye kişi ekleme veya çıkarma işlemleri ise tamamen gizli kalıyor; karşı taraf böyle bir değişiklikten haberdar olmuyor. Ayrıca tüm durum güncellemeleri, WhatsApp’ın diğer içeriklerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunacak ve 24 saat içinde otomatik olarak silinecek.

KULLANICI DENEYİMİNİN ARTIRILMASI

Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, tıpkı Instagram’da yapıldığı gibi daha samimi ve özel içeriklerini güvenli bir şekilde paylaşma imkanı buluyor. Yeni özelliğin, hem gizlilik hem de kullanıcı deneyimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtiliyor.