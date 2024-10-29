Obilet, BlaBlaCar Tarafından Satın Alındı

OBİLET’İN SATIN ALINMASI

Seyahat ve ulaşım alanında önemli bir yere sahip olan online otobüs ve uçak bilet satış platformu Obilet, Fransa merkezli seyahat şirketi BlaBlaCar tarafından satın alındı.

REKABET KURULU ONAYI

Rekabet Kurulu, konuya ilişkin olarak “Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hisselerinin tamamının Comuto SA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu” şeklinde bir açıklama yaptı. Temmuz ayında gerçekleştirilen başvurunun onaylanmasının ardından, yakın bir süre içerisinde satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Ancak Rekabet Kurulu, hisselerin tamamına onay vermiş olsa da, Obilet yetkilileri, satış işleminin yalnızca çoğunluk hisselerini kapsadığına dikkat çekiyor.