Ocak Zammı İçin Veriler Açıklandı

MEMUR VE EMEKLİLERİN OCAK ZAMMI BEKLENTİLERİ

Memurlar ile emeklilerin dikkatleri Ocak ayında yapılacak zamda yoğunlaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı veriler, maaşlarda sağlanacak artışların zeminini oluşturuyor. Ağustos ayındaki enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak belirlenirken, Temmuz ayında bu rakam yüzde 2,06 düzeyindeydi.

ZAM ORANLARI VE ENFLASYON FARKI

Memurlar ile memur emeklileri, toplu sözleşme gereğince 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında zam alacak. 2027’nin ilk yarısında bu oran yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 4 olacak. Ancak bu yüzdelerin yanına enflasyon farkı da eklenecek. Böylece, maaş artışları daha da yükselebiliyor.

İKİ AYLIK ZAM ORANI ÖNE ÇIKIYOR

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri ışığında memur ve emeklilerin toplamda yüzde 10,09 oranında bir zammı şimdiden hak ettiği görülüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise iki aylık zam oranı yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu veriler, kesin olmamakla birlikte maaş zammının güçlü bir ön gösterimi niteliği taşıyor.

KESİN ZAM İÇİN YIL SONU VERİLERİ BEKLENİYOR

Mevcut oranlar, yalnızca iki aylık enflasyon verilerine göre hesaplandığı için kesin durumu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında net zam oranı belirlenecek. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memur, yıl sonu verilerine odaklanıyor.

MAAŞ artışLARI NETLEŞİYOR

Toplu sözleşme ve enflasyon farkının göz önünde bulundurulmasıyla memurlar ile emekliler Ocak ayında önemli bir zam alacak. Şu anki veriler umut verici görünse de kesin rakamlar yıl sonunda netleşecek.