Ocakta Maaşlar Ne Olacak?

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN CRİTİK HAFTA

2026-2027 dönemini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ağustos ayının başında başladı. Kamu işvereni ile memur sendikaları arasında yapılan müzakerelerde 11 hizmet kolu için bir uzlaşı sağlandı. Ancak genel zam oranları üzerinde anlaşma sağlanamaması sonucunda süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

Hükümetin sunduğu üç ayrı zam teklifinde 2026 yılı için %10-11 arası artış önerildi. 2027 yılı için ise %4 oranında bir artış önerisi yapıldı. Ayrıca taban aylığa 1.000 TL zam teklifi bulundu. Ancak Memur-Sen bu teklifleri yetersiz buldu. Son teklifin ardından süreç 22 Ağustos’ta Hakem Kurulu’na devredildi.

BUGÜN DÖRDÜNCÜ TOPLANTI YAPILIYOR

Hakem Kurulu, hafta sonu toplamda iki kez, pazartesi günü ise üçüncü kez toplandı. Bugün saat 14.00’te dördüncü toplantı yapılacak. Kurulun 28 Ağustos’a kadar nihai kararını açıklaması bekleniyor. Alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kesin hüküm taşıyacak.

OCAK AYINDA MAAŞLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’a göre, hükümetin %11’lik zam teklifi ve yılsonu %25-29 arası enflasyon beklentisi göz önüne alındığında ocak ayında belirli maaşlar öngörülüyor.