Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakın Çağrısı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN TARİHİ ADIM

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a “silah bırakma ve örgütü tasfiye etme” çağrısı ile başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek verdiği sürecin bugün doruğa ulaştığı görülüyor. DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndan döndüklerinde Öcalan ile üçüncü kez gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, Öcalan’ın kaleme aldığı bildiriyi kamuoyuna sundu.

ÖCALAN’DAN ÇAĞRI

Heyetin İstanbul’a dönüşüyle yapılan açıklamada, Öcalan’ın Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak kaleme aldığı çağrıda, PKK’nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı verdiği belirtildi. Öcalan, “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” şeklinde ifadeler kullandı. Bu adım, Türkiye’de terörün sona ermesi açısından önemli bir yere sahipken, dünya basınında da geniş yankılar buldu.

DÜNYA BASININDAN YANSIMALAR

Euronews, “Abdullah Öcalan, örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptı” başlığını kullanarak bu gelişmeyi aktardı. Öcalan’ın açıklamasının, Türkiye’de 40 yıldır süregelen çatışmaların sonlanması için tarihi bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı. Ayrıca, Öcalan’ın çağrısının daha önce başarısızlıkla sonuçlanan çözüm sürecinden sonra gelen en önemli barış girişimi olduğuna dikkat çekildi. Reuters, tutuklu Öcalan’ın Türkiye’de çatışmalara son verilmesini talep ettiğini belirtirken, Washington Post bu durumun Türkiye’de yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olabileceğini yazdı.

GÖRÜŞLER VE ANALİZLER

Reuters haber ajansı, PKK’nın 1984’ten bu yana sürdürdüğü silahlı mücadelenin Türkiye’de on binlerce can kaybına neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, PKK’nın zamanla ayrılıkçı hedeflerinden vazgeçerek daha fazla özerklik ve Kürt hakları talep ettiğine dikkat çekildi. Öcalan’ın çağrısının Kuzey Irak ve Suriye’de de etkileri olması muhtemeldir. Washington Post, Öcalan’ın PKK’nın silah bırakması yönündeki çağrısını, Ankara ile Kürt hareketi arasında yeniden başlayan barış sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi.

Bloomberg ise çağrının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözüm süreci ile ilgili yeni adımlar atmasını sağlayabileceğini öne sürdü. Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” ifadelerinin, hem Türkiye iç politikasında hem de bölgedeki dengelerde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi. Ayrıca, Erdoğan’ın bu gelişmeyi Suriye’de ABD destekli Kürt güçleriyle ilgili müzakerelerde kullanabileceği ifade ediliyor.