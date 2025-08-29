Öcalan Görüşmesi Sonrası Yeni Aşama Gerekli

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan bir grup dün PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren bu görüşmedan sonra bir açıklama yapıldı.

GÖRÜŞMEDEKİ DEĞERLENDİRMELER

Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı.”

DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMEL KAVRAMLARI

Açıklamada, “Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini” vurguladı. Öcalan, yeni bir aşamanın gerekliliğini belirtip, bütün boyutlarda adımların ivedilikle atılması gerektiğini ifade etti. “Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını” belirtti.

TOPLUMSAL BARIŞA VURGU

Açıklamada, bu tercihlerin bazı siyaset ve basın çevreleri tarafından basitleştirilmesi ya da yok sayılmasının sürece zarar verdiği ifade edildi. Öcalan, “Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi.” şeklinde vurguladı.